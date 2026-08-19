سجل أسعار الصرف من Croatian kuna إلى إلى الروبيات الإندونيسية

يبلغ سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الروبيات الإندونيسية حاليًا 2747.54 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.107% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Croatian kuna مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.432% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Croatian kuna إلى إلى الروبيات الإندونيسية بين أعلى مستوى 2748.1 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 2729.64 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.357%.