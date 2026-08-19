سجل أسعار الصرف من Indonesian rupiah إلى إلى الكونات الكرواتية
هل تبحث عن أسعار صرف IDR التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة Indonesian rupiah السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة Indonesian rupiah عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف Indonesian rupiah إلى إلى الكونات الكرواتية
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 IDR إلى HRK
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|0.0004
|الأدنى
|0.0004
|المتوسط
|0.0004
|التغيير
|-0.95%
يبلغ سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الكونات الكرواتية حاليًا 0.000362496 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.502% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Indonesian rupiah مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.010% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Indonesian rupiah إلى إلى الكونات الكرواتية بين أعلى مستوى 0.000366349 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.000362496 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.359%.
IDR إلى HRK مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert Indonesian rupiah to كونا كرواتية
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اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر IDR كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر HRK كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert Indonesian rupiah to كونا كرواتية
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر IDR كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر HRK كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
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دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.