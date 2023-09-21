كونا كرواتية إلى جنيه مصري

تحويل HRK إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 hrk
4387.86 egp

1.00000 HRK = 4.38786 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:54 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

HRK إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 EGP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.0647588.53611.438741.663670.9639518.3263
1GBP1.1522711.2268102.0111.657711.916881.1107321.1154
1USD0.939150.815129183.1521.351251.56250.9053517.2118
1INR0.01129480.009802880.012026210.01625040.01879090.01088790.206992

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

HRK إلى USD

HRK إلى CAD

HRK إلى SGD

HRK إلى EUR

HRK إلى AUD

HRK إلى GBP

HRK إلى NZD

HRK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Croatian Kuna / جنيه مصري
1 HRK4.38786 EGP
5 HRK21.93930 EGP
10 HRK43.87860 EGP
20 HRK87.75720 EGP
50 HRK219.39300 EGP
100 HRK438.78600 EGP
250 HRK1096.96500 EGP
500 HRK2193.93000 EGP
1000 HRK4387.86000 EGP
2000 HRK8775.72000 EGP
5000 HRK21939.30000 EGP
10000 HRK43878.60000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Croatian Kuna
1 EGP0.22790 HRK
5 EGP1.13950 HRK
10 EGP2.27901 HRK
20 EGP4.55802 HRK
50 EGP11.39505 HRK
100 EGP22.79010 HRK
250 EGP56.97525 HRK
500 EGP113.95050 HRK
1000 EGP227.90100 HRK
2000 EGP455.80200 HRK
5000 EGP1139.50500 HRK
10000 EGP2279.01000 HRK