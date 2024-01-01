Hırvat kunasından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile HRK → EGP çevirin

1.000 hrk
4.401,08 egp

1.00000 HRK = 4.40108 EGP

05:32 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.354151.347450.93181.540710.7955771.6432519.0549
1 CAD0.73847110.9950520.6881021.137770.587511.2134914.0715
1 SGD0.7421431.0049710.6915231.143430.5904311.2195314.1415
1 EUR1.07321.453271.4460811.653490.8538151.7635420.4497

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Hırvat kunasından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Mısır Lirası
1 HRK4.40108 EGP
5 HRK22.00540 EGP
10 HRK44.01080 EGP
20 HRK88.02160 EGP
50 HRK220.05400 EGP
100 HRK440.10800 EGP
250 HRK1100.27000 EGP
500 HRK2200.54000 EGP
1000 HRK4401.08000 EGP
2000 HRK8802.16000 EGP
5000 HRK22005.40000 EGP
10000 HRK44010.80000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Hırvat Kunası
1 EGP0.22722 HRK
5 EGP1.13609 HRK
10 EGP2.27217 HRK
20 EGP4.54434 HRK
50 EGP11.36085 HRK
100 EGP22.72170 HRK
250 EGP56.80425 HRK
500 EGP113.60850 HRK
1000 EGP227.21700 HRK
2000 EGP454.43400 HRK
5000 EGP1136.08500 HRK
10000 EGP2272.17000 HRK