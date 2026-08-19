سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى فرنك سويسري

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى فرنك سويسري حاليًا 3.83155 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.279% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.606% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى فرنك سويسري بين أعلى مستوى 3.8636 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 3.83155 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.140%.