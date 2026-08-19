سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى دولارات تايوان الجديدة

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى دولارات تايوان الجديدة حاليًا 1.18841 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.055% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.858% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى دولارات تايوان الجديدة بين أعلى مستوى 1.20108 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 1.18281 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.359%.