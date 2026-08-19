سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى طاجيكي سومونيس

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى طاجيكي سومونيس حاليًا 0.342892 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.052% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.043% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى طاجيكي سومونيس بين أعلى مستوى 0.343344 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.341813 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.365%.