سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الباهت التايلاندي

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الباهت التايلاندي حاليًا 1.23028 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.112% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.098% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الباهت التايلاندي بين أعلى مستوى 1.23653 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 1.22678 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.169%.