سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الكرونة السويدية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الكرونة السويدية حاليًا 0.354146 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.126% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.225% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الكرونة السويدية بين أعلى مستوى 0.357172 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.352969 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.246%.