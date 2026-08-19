سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الريال القطري

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الريال القطري حاليًا 0.135462 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.045% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.153% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الريال القطري بين أعلى مستوى 0.135884 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.135443 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.154%.