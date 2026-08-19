سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا حاليًا 0.164818 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.236% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.030% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا بين أعلى مستوى 0.165047 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.164426 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.310%.