سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الروبية النيبالية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الروبية النيبالية حاليًا 5.69933 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.105% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.308% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الروبية النيبالية بين أعلى مستوى 5.69948 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 5.67697 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.183%.