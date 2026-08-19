سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى البيزو المكسيكي

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى البيزو المكسيكي حاليًا 0.633607 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.213% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.232% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى البيزو المكسيكي بين أعلى مستوى 0.636018 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.632129 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.210%.