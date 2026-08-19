سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى روبيات موريشيوس

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى روبيات موريشيوس حاليًا 1.74758 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.114% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.256% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى روبيات موريشيوس بين أعلى مستوى 1.76148 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 1.74649 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.257%.