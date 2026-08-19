سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الدنانير المقدونية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الدنانير المقدونية حاليًا 1.97287 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.296% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.633% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الدنانير المقدونية بين أعلى مستوى 1.98869 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 1.97287 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.291%.