سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الأمطار الملغاشية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الأمطار الملغاشية حاليًا 160.137 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.089% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.088% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الأمطار الملغاشية بين أعلى مستوى 160.376 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 159.731 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.330%.