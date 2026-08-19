سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الدرهم المغربي
هل تبحث عن أسعار صرف HNL التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة لومبيرا هندوراس السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة لومبيرا هندوراس عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الدرهم المغربي
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 HNL إلى MAD
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|0.3465
|الأدنى
|0.3454
|المتوسط
|0.3457
|التغيير
|-0.23%
يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الدرهم المغربي حاليًا 0.345561 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.160% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.192% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الدرهم المغربي بين أعلى مستوى 0.347182 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.344604 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.233%.
HNL إلى MAD مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert لومبيرا هندوراس to درهم مغربي
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اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
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اختر HNL كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر MAD كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert لومبيرا هندوراس to درهم مغربي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر HNL كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر MAD كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
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دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.