سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الدوﻻرات الليبرية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الدوﻻرات الليبرية حاليًا 6.72864 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.433% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.018% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الدوﻻرات الليبرية بين أعلى مستوى 6.75791 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 6.72707 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.424%.