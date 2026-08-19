سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى بالفرنكات القمرية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى بالفرنكات القمرية حاليًا 15.7712 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.312% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.625% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى بالفرنكات القمرية بين أعلى مستوى 15.9074 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 15.7712 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.153%.