سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى كيرغيستاني سومز

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى كيرغيستاني سومز حاليًا 3.25364 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.052% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.070% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى كيرغيستاني سومز بين أعلى مستوى 3.26076 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 3.25364 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.150%.