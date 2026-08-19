سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الروبية الهندية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الروبية الهندية حاليًا 3.5619 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.028% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.301% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الروبية الهندية بين أعلى مستوى 3.56724 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 3.5482 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 16-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.199%.