سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الدلاسية الغامبية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الدلاسية الغامبية حاليًا 2.74502 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.308% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.781% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الدلاسية الغامبية بين أعلى مستوى 2.75077 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 2.72339 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.983%.