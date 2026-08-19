سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى السيد الغاني

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى السيد الغاني حاليًا 0.411363 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.478% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -5.533% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى السيد الغاني بين أعلى مستوى 0.435459 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.405701 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.129%.