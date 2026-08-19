سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى اليورو

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى اليورو حاليًا 0.0320768 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.250% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.564% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى اليورو بين أعلى مستوى 0.0323317 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0320684 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.143%.