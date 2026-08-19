سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى بالفرنكات الجيبوتية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى بالفرنكات الجيبوتية حاليًا 6.62221 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.060% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.040% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى بالفرنكات الجيبوتية بين أعلى مستوى 6.62981 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 6.60172 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.360%.