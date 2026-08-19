سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر حاليًا 3.5466 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.271% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.557% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر بين أعلى مستوى 3.57451 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 3.54541 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.141%.