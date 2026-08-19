سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى البيزو الشيلي

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى البيزو الشيلي حاليًا 34.5025 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.314% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.443% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى البيزو الشيلي بين أعلى مستوى 34.5514 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 33.87 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.380%.