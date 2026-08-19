سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى الدولار الكندي

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الدولار الكندي حاليًا 0.0516161 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.030% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.439% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى الدولار الكندي بين أعلى مستوى 0.0519684 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0515556 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.200%.