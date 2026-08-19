سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى ngultrums البوتانية

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متوسط ​​سعر الصرف في السوق
L1 HNL = 3.559 BTN

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سجل أسعار صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى ngultrums البوتانية

1 HNL إلى BTNآخر 7 أيام
الأعلى3.5594
الأدنى3.5499
المتوسط3.5539
التغيير0.27%

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى ngultrums البوتانية حاليًا 3.55943 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.029% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.205% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى ngultrums البوتانية بين أعلى مستوى 3.56217 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 3.54994 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.186%.

HNL إلى BTN مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

How to convert لومبيرا هندوراس to نغولتروم بوتاني

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر HNL كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر BTN كالعملة التي تريد التحويل إليها.

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    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert لومبيرا هندوراس to نغولتروم بوتاني

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر HNL كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر BTN كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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