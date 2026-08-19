سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى التاكا البنغلاديشية

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى التاكا البنغلاديشية حاليًا 4.55136 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.174% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.822% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى التاكا البنغلاديشية بين أعلى مستوى 4.59052 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 4.53834 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.326%.