سجل أسعار الصرف من لومبيرا هندوراس إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل

يبلغ سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل حاليًا 0.0627518 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.244% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لومبيرا هندوراس مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.544% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لومبيرا هندوراس إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل بين أعلى مستوى 0.0632395 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0627236 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.154%.