سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى الدونج الفيتنامي

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الدونج الفيتنامي حاليًا 125.144 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.038% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.321% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الدونج الفيتنامي بين أعلى مستوى 125.321 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 124.404 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.312%.