سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى بيزو أوروغواي
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سجل أسعار صرف دولار غيانا إلى إلى بيزو أوروغواي
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 GYD إلى UYU
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|0.1928
|الأدنى
|0.1915
|المتوسط
|0.1917
|التغيير
|0.04%
يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى بيزو أوروغواي حاليًا 0.191573 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.657% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.320% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى بيزو أوروغواي بين أعلى مستوى 0.19284 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.191465 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.699%.
GYD إلى UYU مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert دولار غيانا to بيزو أوروغواي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر GYD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر UYU كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert دولار غيانا to بيزو أوروغواي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر GYD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر UYU كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.