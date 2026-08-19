سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى طاجيكي سومونيس

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى طاجيكي سومونيس حاليًا 0.0440583 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.408% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى طاجيكي سومونيس بين أعلى مستوى 0.0440592 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.0438791 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.365%.