سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى روبية سيشيلية

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى روبية سيشيلية حاليًا 0.0674636 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.470% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.398% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى روبية سيشيلية بين أعلى مستوى 0.0700179 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.0657606 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -3.897%.