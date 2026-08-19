سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى بدولارات جزر سليمان

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى بدولارات جزر سليمان حاليًا 0.0383763 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.058% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى بدولارات جزر سليمان بين أعلى مستوى 0.0384381 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.0382921 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.361%.