سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى القانون الروماني

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى القانون الروماني حاليًا 0.0216128 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.117% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.392% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى القانون الروماني بين أعلى مستوى 0.0217469 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0215785 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.139%.