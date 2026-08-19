سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى الزلوتي البولندي

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الزلوتي البولندي حاليًا 0.0178379 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.082% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.180% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الزلوتي البولندي بين أعلى مستوى 0.0178857 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.0177394 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.202%.