سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى الروبية الباكستانية

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الروبية الباكستانية حاليًا 1.32675 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.001% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الروبية الباكستانية بين أعلى مستوى 1.32698 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 1.32562 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.103%.