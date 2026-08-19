سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى البيزو الفلبيني

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى البيزو الفلبيني حاليًا 0.295348 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.170% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.961% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى البيزو الفلبيني بين أعلى مستوى 0.29572 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.292121 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.221%.