سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى لبيرو نويفو سولس

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى لبيرو نويفو سولس حاليًا 0.0161007 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.015% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.226% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى لبيرو نويفو سولس بين أعلى مستوى 0.0161623 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0160514 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.464%.