سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى روبيات موريشيوس

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى روبيات موريشيوس حاليًا 0.224547 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.060% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.102% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى روبيات موريشيوس بين أعلى مستوى 0.226184 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.224291 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.257%.