سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى القانون المولدوفي

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى القانون المولدوفي حاليًا 0.082419 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.048% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.384% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى القانون المولدوفي بين أعلى مستوى 0.0828693 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0821246 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.305%.