سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى ليسوتو
هل تبحث عن أسعار صرف GYD التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة دولار غيانا السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة دولار غيانا عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف دولار غيانا إلى إلى ليسوتو
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 GYD إلى LSL
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|0.0776
|الأدنى
|0.0771
|المتوسط
|0.0774
|التغيير
|0.59%
يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى ليسوتو حاليًا 0.0775671 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.191% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.420% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى ليسوتو بين أعلى مستوى 0.0777812 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.0767846 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.392%.
GYD إلى LSL مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert دولار غيانا to لوتي ليسوتو
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر GYD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر LSL كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert دولار غيانا to لوتي ليسوتو
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر GYD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر LSL كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.