سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى ليسوتو

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى ليسوتو حاليًا 0.0775671 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.191% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.420% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى ليسوتو بين أعلى مستوى 0.0777812 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.0767846 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.392%.