سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى الليرة اللبنانية

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الليرة اللبنانية حاليًا 428.029 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.047% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الليرة اللبنانية بين أعلى مستوى 428.268 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 427.828 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.103%.