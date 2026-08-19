سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى كوريا الجنوبية وونز

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى كوريا الجنوبية وونز حاليًا 6.68523 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.861% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.145% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى كوريا الجنوبية وونز بين أعلى مستوى 6.80807 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 6.68523 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.590%.