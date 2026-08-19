سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى الروبيات الإندونيسية

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الروبيات الإندونيسية حاليًا 85.2033 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.130% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.150% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الروبيات الإندونيسية بين أعلى مستوى 85.4996 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 84.9729 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.350%.