سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى الكونات الكرواتية

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الكونات الكرواتية حاليًا 0.0310704 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.151% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.387% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الكونات الكرواتية بين أعلى مستوى 0.0312678 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0310296 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.169%.