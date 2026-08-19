سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى بالفرنك الغيني

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى بالفرنك الغيني حاليًا 41.9882 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.019% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.129% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى بالفرنك الغيني بين أعلى مستوى 41.9882 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 41.9343 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.103%.