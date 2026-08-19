سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى جنيه مصري

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى جنيه مصري حاليًا 0.24157 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.677% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.621% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى جنيه مصري بين أعلى مستوى 0.241713 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.238087 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.881%.